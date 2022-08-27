Решающим периодом войны в Украине станет осень.

Такой прогноз дает представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Если говорить о природных и климатических условиях – это сентябрь-октябрь. Дальше пойдет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся. Они могут быть не такими активными, однако у нас есть опыт применения вооруженных сил РФ против нашей Сумской и Черниговской областей прошлой зимой. Несмотря на то, что они оттуда сбежали, у наших границ на территории России базируется примерно четыре батальонно-тактических групп. Они, во-первых, осуществляют обстрел нашей территории. Во-вторых, держат в напряжении и отвлекают на себя силы и средства.

Поэтому при любом раскладе зимний период также будет сложным, потому что будут идти беспокоящие боевые действия для того, чтобы держать в напряжении Вооруженные силы Украины. Второе – это фактор энергетических ресурсов, который будет однозначно использоваться Россией, чтобы дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию. А на этом фоне они будут готовиться к весне, к возобновлению мощных боевых действий", - сказал Скибицкий.

Напомним, что в начале июля украинская разведка прогнозировала перелом в войне в августе.

Ранее мы писали, что 1 августа Главное управление разведки Минобороны Украины подтверждало информацию о переброске Россией большого количества войск на южное направление, а также уточняло, какие именно подразделения были передислоцированы.