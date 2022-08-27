Около 17:00 в Харькове раздались взрывы. Час спустя мэр города Игорь Терехов официально сообщил, куда прилетел боеприпас.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетным "Ураганом". Пострадавших и пожара нет", - заявил градоначальник.

Ранее "Страна" сообщала, что оккупанты обстреляли в ночь на 27 августа Харьков, Запорожье и Днепропетровскую область.

Война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.