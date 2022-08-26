В Харькове ночь с 25 на 26 августа прошла без обстрелов, но под ударами оказались Харьковский и Чугуевский районы области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

В 02:00 был удар по Чугуеву, поврежден инфраструктурный объект, без жертв.

В 02:30 противник ударил по Дергачам, разрушено образовательное учреждение, погибла женщина 50 лет, 59-летний мужчина ранен.

В течение прошлых суток под обстрелами были Чугуевский и Богодуховский районы области. Повреждены дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, автомобили.

Напомним, ранее Арестович объяснил, почему нельзя прекратить обстрелы Харькова, Кривого Рога и Николаева.

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