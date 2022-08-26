"Власти" подконтрольной РФ части Запорожской области сообщают об обстреле поселка Куйбышево, в результате которого погибли пять человек, включая двоих детей.

По данным оккупационных властей, "Вооруженные силы Украины подвергли массированному обстрелу село Куйбышево Запорожской области, повреждено несколько жилых домов. Удары были, предположительно, нанесены из РСЗО HIMARS. Всего зафиксировано около шести прилетов ракет".

Напомним, "власти" Херсонской области сообщили о масштабных перебоях со светом в регионе и Запорожской области.

Тем временем, как сообщает западная пресса, миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе. Предварительно называют понедельник, 29 августа.

При этом вопрос ее демилитаризации не стоит.

Как писала "Страна", Франция получила гарантии безопасности от Украины и России для поездки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Тем временем 25 августа на ЗАЭС произошло первое в истории полное отключение от энергосети, в городе заговорили о критической ситуации, которая может привести к "сценарию Фукусимы".

Как рассказал источник "Страны", в 12:15 в городе пропала вода и свет, а вокруг атомной станции был пожар.

Напомним, что в тот же день в Никопольской РВА сообщили, что ВСУ уничтожили более 150 военных РФ при обстреле "берега Энергодара". То есть Украина заявила о собственном обстреле окрестностей Запорожской АЭС.

Накануне были опубликованы фото, что РФ сохраняет усиленное военное присутствие на ЗАЭС, ее бронемашины стоят в 60 метрах от реактора.

Тем временем война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы. В Институте изучения войны рассказали, что стратегические военные цели России в Украине не изменились.

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