Франция получила гарантии безопасности от Украины и России для поездки миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы журналистов во время визита в Алжир.

"Война никоим образом не должна ставить под угрозу ядерную безопасность. Мы получили гарантии от россиян и украинцев для самостоятельной миссии", - сказал он.

Макрон также отметил, что серьезно обеспокоен обеспечением безопасности станции. По его словам, с марта он контактирует с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по вопросам ядерной безопасности Украины. Сначала это касалось ситуации на Чернобыльской, а теперь на Запорожской АЭС. Французский лидер уточнил, что также обсуждал тему ядерной безопасности с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Напомним, в МАГАТЭ рассчитывают направить миссию на станцию до 5 сентября.

Ранее "Страна" подробно разбирала, что происходит на Запорожской АЭС, которая обеспечивает до 30% всей генерации электроэнергии в Украине, и переключат ли ее на Россию.