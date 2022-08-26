По состоянию на утро пятницы, 26 августа, все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от сети.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Телеграм-канале.

Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины.

"Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины также возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера на ЗАЭС произошло первое в истории полное отключение от энергосети.

После чего соединение с энергосистемой Украины возобновили. Однако все шесть энергоблоков АЭС оставались отключенными.

Также сообщалось, что МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую АЭС с миссией до 5 сентября.

Война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

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