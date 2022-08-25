Запорожская атомная электростанция возобновила соединение по четвертой линии связи с энергосистемой Украины. Однако все шесть энергоблоков АЭС остаются отключенными.

Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

В пресс-релизе напомнили, что Украина сегодня проинформировала МАГАТЭ о том, что Запорожская АЭС временно потеряла связь с последней оставшейся в рабочем состоянии внешней линией электропередачи на 750 киловольт (кВ). И что крупнейшая в Европе атомная электростанция минимум дважды теряла связь с линией электропередач в течение дня. Но в настоящее время она снова работает.

"ЗАЭС остается подключенной к линии 330 кВ от близлежащей тепловой электростанции, которая может обеспечить резервное электроснабжение в случае необходимости", - заявили в МАГАТЭ.

Украина также проинформировала МАГАТЭ о том, что в результате отключения ЛЭП 750 кВ два действующих реакторных блока ЗАЭС были отключены от электросети и сработали их системы аварийной защиты, при этом все системы безопасности остались в рабочем состоянии. Все шесть энергоблоков остались отключенными от сети и после восстановления линии электропередач, сообщает украинская сторона.

Информации о непосредственной причине отключения электроэнергии не было. Шестиреакторная ЗАЭС обычно имеет четыре внешних линии электропередач, но три из них были потеряны ранее во время войны.

"Надежное внешнее электроснабжение от сети имеет важное значение для обеспечения ядерной безопасности. Это требование входит в число семи обязательных столпов ядерной и физической ядерной безопасности, которые генеральный директор МАГАТЭ обозначил в начале конфликта. На случай отключения внешнего питания на ЗАЭС, как и на других атомных электростанциях по всему миру, по-прежнему имеются дизель-генераторы для обеспечения резервного питания", - сообщили в агентстве.

Ранее "Страна" сообщала, что на ЗАЭС сегодня произошло первое в истории полное отключение от энергосети.

Также мы писали, что комиссия МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября.