Телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским прокомментировали в Белом доме.

Детали беседы сообщила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер. Об этом пишет CNN.

"Президент вновь заявил о поддержке Соединенными Штатами Украины в ее защите от российской агрессии, включая вчерашнее объявление о поставках оружия и техники почти на три миллиарда долларов. Он поздравил Украину с особо важным Днем независимости на этой неделе и поделился своим восхищением народом Украины и ее вооруженными силами, поскольку они продолжают вдохновлять мир своей самоотверженностью и свободой", - сказала Жан-Пьер.

Не вдаваясь в подробности, Жан-Пьер отметила, что Байден и Зеленский также обсуждали ситуацию на подконтрольной России Запорожской АЭС. И подтвердила позицию администрации, согласно которой этот район не должен быть зоной активных боевых действий.

Она пообещала, что более подробная информация о звонке появится позже сегодня.

Ранее "Страна" писала, что рассказал о разговоре с Байденом Зеленский.

О том, что Байден планирует позвонить Зеленскому 25 августа и рассказать о военной помощи Вашингтона Киеву, стало известно в День независимости.