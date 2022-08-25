Владимир Зеленский провел ранее запланированный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом сам Зеленский сообщил в Твиттер.

"Отлично поговорил с Байденом. Поблагодарил за непоколебимую поддержку США украинскому народу – безопасность и финансовую.

Обсудили дальнейшие шаги Украины на нашем пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", – написал он.

Ранее "Страна" сообщала, что в Офисе президента планируют организовать в ближайшее время телефонные переговоры Зеленского и Байдена.

Такая договоренность была достигнута главой ОПУ Андреем Ермаком во время беседы по телефону с советником Байдена по нацбезопасности Джейкобом Салливаном. Об этом сам Ермак сообщил в Telegram-канале.

Напомним, что ещё 13 апреля Владимир Зеленский поговорил с Байденом о дополнительных поставках оружия Киеву и антироссийских санкциях.

"Продолжил постоянный диалог с президентом США. Дали оценку российским военным преступлениям. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украине. Договорились об ужесточении санкций", - сообщил Твиттер президента.