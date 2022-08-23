79-летнему президенту США Джо Байдену понадобилось больше отдыха, чем предыдущим президентам США.

Об этом пишет New York Post.

Так, предшественник Байдена Дональд Трамп за 19 месяцев работы на высшем государственном посту потратил на каникулы 132 дня, Барак Обама - 38 дней, Джордж Буш-младший - 100 дней, а Байден пробыл в своей пляжной резиденции в Делавэре 150 дней. Республиканцы и вовсе насчитали, что Байден отдыхал 228 дней своего президентства.

Нынешний двухнедельный перерыв в работе, половину которого Байден пробыл в Северной Каролине, а другую - в Делавэре, завершится в среду, объявил Белый дом. В четверг Байден с супругой посетит соседний с американской столицей штат Мэриленд, а в пятницу вновь отправится в Делавэр на выходные.

Как писала "Страна", 11 августа Байден улетел в отпуск на океанское побережье в портовый город Чарлстон вместе с сыном Хантером, супругой Джилл, женой Хантера Мелиссой Коэн и внуком Бо.

Мы также рассказали, что огромный дом, в котором отдыхало семейство главы Белого дома, принадлежит давнему донору Демократической партии.