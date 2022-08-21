Председатель КНР Си Цзиньпин за несколько дней до визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси просил президента США Джо Байдена "найти способ удержать ее" от этой поездки, но получил отказ.

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на знакомых с ситуацией должностных лиц в Белом доме.

"Байден заявил Си Цзиньпину, что не может подчиниться этому требованию, объяснив, что конгресс является независимой ветвью власти, и что Пелоси, как и другие члены конгресса, самостоятельно принимает решения о своих зарубежных поездках", - рассказал один из источников газеты.

Напомним, недавно Китай объявил о введении санкций против спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее визита на Тайвань.

Кроме того, в МИД Китая заявили, что правительство США спланировало визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань для создания кризиса и наращивания своего военного присутствия в регионе. Министр иностранных дел и член Госсовета КНР Ван И заявил, что Китай не даст США управлять им посредством Тайваня, а также "разобьет фантазии" властей острова о достижении независимости при поддержке Вашингтона.

Позже официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что действия Китая подорвали статус-кво вокруг Тайваня. По словам Прайса, Пекин активизирует усилия, угрожающие стабильности в регионе.