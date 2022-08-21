22 августа Китай проведет новые военные учения у берегов Тайваня.

Об этом сообщает управление КНР по обеспечению безопасности на море.

Маневры пройдут с боевыми стрельбами в акватории Восточно-Китайского моря недалеко от провинции Чжэцзян на востоке страны (по соседству с островом Тайвань).

Учения пройдут с 02.00 до 16.00 по местному времени.

"Проход кораблей в указанные зоны на время учений будет запрещен", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее масштабные военные учения китайской армии в районе Тайваня начались 4 августа, после того как остров посетила с визитом cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Это вызвало обострение напряженности между США и Китаем.

Учения завершились 10 августа. На Тайване считают их тренировкой будущего захвата острова. В Тайбэе заявили, что во время учений Китай неоднократно нарушал неофициальную разделительную линию в проливе.

При этом Пентагон не верит во вторжение КНР на Тайвань в ближайшие 2 года, несмотря на учения вокруг острова. Об это пишет издание Politico.

Комментарии Пентагона о том, что Китай в скором времени не будет начинать военную операцию на Тайване, отражают попытки администрации Байдена преуменьшить значение китайских военных учений в районе острова, пишет Politico.