Киев учредил межпарламентскую группу по развитию и укреплению связей с Тайбэем. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

В группу вошли 15 депутатов, возглавил ее председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Александр Мережко.

Данная инициатива должна укрепить торговые, экономические и культурные связи между Украиной и Тайванем.

Отметим, что Украина не признает Тайвань независимым государством и разделяет политику "одного Китая".





Ранее мы писали, что в Германии обещают поддержку Тайваню в случае возможного нападения Китая.



"Мы не приемлем, когда нарушается международное право, и более крупный сосед нападает на своего меньшего соседа, нарушая это право — и это, конечно же, относится и к Китаю", — сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.



Также, "Страна" рассказывала, как на Тайване вывели новый сорт орхидей под названием "Украина", у них желто-синий цвет.

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.