Представитель Белого дома не ответил на вопрос, планирует ли посетить саммит Большой двадцатки президент США Джо Байден.

Большая двадцатка существует с 1999 года. Сейчас она объединяет 19 стран и ЕС. В состав G20 входят: Евросоюз, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg заявил, что президент России Владимир Путин приедет на Бали для участия в саммите G20. Такое свое очное присутствие подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин.

Между тем Белый дом заявил, что Владимир Зеленский должен принять участие в саммите Большой двадцатки на Бали, если туда приедет российский президент Владимир Путин.