Президент России Владимир Путин приедет на Бали для участия в саммите G20. Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg.

Такое свое очное присутствие подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что в случае присутствия на саммите G20 Путина Зеленский также может приехать.

На саммит украинского президента уже официально пригласила Индонезия.

"Теперь интересно, какой будет позиция лидеров западных стран - особенно США - которым придется сесть с Путиным за один стол", - пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отвечал, поедет ли Зеленский на саммит G20.

"Все будет зависеть от текущей ситуации в стране и на поле боя. Позволит ситуация выезжать - выедет, не позволит - не выедет", - сообщил Никифоров.

Между тем сам Зеленский говорил, что участие Украины в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от ситуации в Украине и от состава участников саммита.

Тем временем война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.