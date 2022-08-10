Индонезия заинтересована в проведении встречи президентов Украины и России на полях саммита "Большой двадцатки", если Владимир Зеленский и Владимир Путин приедут на него.

Об этом заявил ТАСС посол Индонезии в Российской Федерации Хосе Таварес.

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

Вчера советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что в случае присутствия на саммите G20 Владимира Путина Владимир Зеленский также может посетить встречу мировых лидеров в Индонезии.

"Это будет решаться конкретно ближе уже к саммиту, это первое. Второе, президент считает, что он должен находиться на территории Украины, и сегодня онлайн-форматы позволяют эффективно работать на любых саммитах. Но есть третье – если присутствует Путин, то безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия", - сказал Подоляк.

Сегодня пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ответил, поедет ли Зеленский на саммит G20.

"Все будет зависеть от текущей ситуации в стране и на поле боя. Позволит ситуация выезжать - выедет, не позволит - не выедет", - сообщил Никифоров.

Между тем сам Зеленский говорил, что участие Украины в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от ситуации в Украине и от состава участников саммита.