Страны G20 на прошедшем саммите не смогли договориться относительно оценки войны в Украине.

Об этом сообщает Associated Press.

Дипломаты "не смогли найти общий язык по поводу войны в Украине и того, как справиться с ее глобальными последствиями, что оставило неопределенными перспективы будущего сотрудничества на форуме", пишет издание.

Сообщается, что дипломаты не согласовали итоговое коммюнике и даже не сделали традиционного группового фото.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которые впервые с начала войны находились в одном зале, демонстративно игнорировали друг друга.

Напомним, из-за бойкота на G20 министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров досрочно покинул саммит.

Ранее мы писали, что на саммите министров иностранных дел G20 на Бали отменили общее фотографирование. Это произошло из-за отказа ряда стран делать общий снимок с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Также "Страна" сообщала об уведомлении Москвой Индонезии, что президент РФ Путин собирается на саммит G20 осенью.