Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, который недавно заявил, что между РФ и западом опускается железный занавес, досрочно покинул саммит G20.

О том, что глава российского дипломатического министерства досрочно покинул встречу, проходившую на Бали, сообщает Spiegel.

Министр не будет участвовать в официальной трапезе и рабочей сессии во второй половине дня. Отмечается, что в зале заседаний Лавров сидел между представителями Мексики и Саудовской Аравии.

При этом отмечается, что на саммите Лавров успел провести несколько двусторонних встреч с другими главами МИД.

Ранее "Страна" писала, что перед саммитом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует избегать появления на каких-либо официальных групповых фотографиях со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе встреч с министрами на G20 в Индонезии.

На самом саммите так и случилось, когда представители стран "Большой семерки" отказались фотографироваться с Сергеем Лавровым и не пришли на ужин, где присутствовал глава Министерства иностранных дел РФ.