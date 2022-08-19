Белый дом заявил, что Владимир Зеленский должен принять участие в саммите Большой двадцатки на Бали, если туда приедет российский президент Владимир Путин.

Об этом сообщает Вloomberg.

"Как публично заявил сам президент Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G-20, поскольку он ведет войну против Украины", - говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома.

Но если Путин действительно примет участие, то США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.

Саммит Большой двадцатки должен состояться в Индонезии в середине ноября.

Между тем пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказывал, поедет ли Зеленский на саммит G20.

"Все будет зависеть от текущей ситуации в стране и на поле боя. Позволит ситуация выезжать - выедет, не позволит - не выедет", - сообщил Никифоров.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg сообщил, что Путин приедет на Бали для участия в саммите G20.