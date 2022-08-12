Президент США Джо Байден проводит свой отпуск с семьей на острове Киауа в Южной Каролине в особняке с выходом к океану. Огромный дом принадлежит давнему донору Демократической партии.

Об этом пишет газета Daily Mail.

В среду днем Байден, его супруга Джилл, сын Хантер с женой Мелиссой Коэн и внук Бо без предупреждения вылетели на президентском самолете с военной базы Эндрюс в портовый город Чарлстон, рядом с которым расположен остров Киауа.

По данным газеты, дом, в котором остается семья Байдена, в том числе фигурант многочисленных скандалов Хантер, принадлежит состоятельной вдове бизнесмена Джеймса Олвина Марии.

Отмечается, что это не первый раз, когда семья президента США останавливается в этом особняке стоимостью 20 миллионов долларов. С 2009 года они неоднократно отдыхали в этом доме. И, как отмечают СМИ, за свое пребывание там Байдены не платят.



Как долго семья президента США пробудет на острове, неизвестно, однако ограничения на полеты над его территорией введены до вторника.

Свой предыдущий летний отпуск действующий президент США не смог полноценно провести из-за голосования в конгрессе, вывода американских войск из Афганистана, а также всплеска пандемии коронавируса.

Текущей поездке предшествовала продолжительная болезнь Байдена, который две недели назад заразился коронавирусом, после чего поправился, но затем снова сдал положительный тест.

Между тем пока он отдыхает, стало известно, что о решении выдвинуть свою кандидатуру в президенты США он объявит после выборов в Конгресс.