Украинцы, работающие в ряде сфер экономики, на время действия военного положения останутся без отпусков.

Об этом сообщил и.о. председателя Госслужбы по вопросам труда Игорь Денера в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет об оборонном комплексе, обеспечении питания, объектах критической инфраструктуры и т.д.

"Если предприятие видит, что ему необходимо непрерывно функционировать, работникам может быть отказано вообще в любых видах отпуска", - заявил он.

Денера уточнил, что законодательством предусмотрены подобные ограничения для работников следующих сфер:

топливно-энергетического сектора;

нефтяной и газовой промышленности;

ядерной энергетики;

здравоохранения;

системы жизнеобеспечения;

транспорта и почты;

оборонной промышленности;

металлургической промышленности;

гражданской защиты.

"На период военного времени экономика должна работать, не время для полноценного отдыха. Законодатель принял решение о том, что минимальный срок отпуска должен быть один для всех. Поэтому уменьшен у педагогов и так далее", - добавил чиновник.

Ранее мы писали, что в Украине нарастают проблемы с финансированием госсектора. В связи с этим в стране задерживают зарплаты и отправляют работников в отпуск за свой счет.

Также "Страна" сообщала, что в Верховной Раде приняла закон, расширяющий основания для увольнения с работы во время войны.