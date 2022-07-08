Сотрудники ряда сфер экономики Украины на время войны останутся без отпусков. Список
Украинцы, работающие в ряде сфер экономики, на время действия военного положения останутся без отпусков.
Об этом сообщил и.о. председателя Госслужбы по вопросам труда Игорь Денера в эфире телемарафона.
По его словам, речь идет об оборонном комплексе, обеспечении питания, объектах критической инфраструктуры и т.д.
"Если предприятие видит, что ему необходимо непрерывно функционировать, работникам может быть отказано вообще в любых видах отпуска", - заявил он.
Денера уточнил, что законодательством предусмотрены подобные ограничения для работников следующих сфер:
- топливно-энергетического сектора;
- нефтяной и газовой промышленности;
- ядерной энергетики;
- здравоохранения;
- системы жизнеобеспечения;
- транспорта и почты;
- оборонной промышленности;
- металлургической промышленности;
- гражданской защиты.
"На период военного времени экономика должна работать, не время для полноценного отдыха. Законодатель принял решение о том, что минимальный срок отпуска должен быть один для всех. Поэтому уменьшен у педагогов и так далее", - добавил чиновник.
Ранее мы писали, что в Украине нарастают проблемы с финансированием госсектора. В связи с этим в стране задерживают зарплаты и отправляют работников в отпуск за свой счет.
Также "Страна" сообщала, что в Верховной Раде приняла закон, расширяющий основания для увольнения с работы во время войны.