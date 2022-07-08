Работники некоторых сфер экономики могут остаться без отпусков. Фото: PxHere

Украинцы, работающие в ряде сфер экономики, на время действия военного положения останутся без отпусков.

Об этом сообщил и.о. председателя Госслужбы по вопросам труда Игорь Денера в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет об оборонном комплексе, обеспечении питания, объектах критической инфраструктуры и т.д.

"Если предприятие видит, что ему необходимо непрерывно функционировать, работникам может быть отказано вообще в любых видах отпуска", - заявил он.

Денера уточнил, что законодательством предусмотрены подобные ограничения для работников следующих сфер:

  • топливно-энергетического сектора;
  • нефтяной и газовой промышленности;
  • ядерной энергетики;
  • здравоохранения;
  • системы жизнеобеспечения;
  • транспорта и почты;
  • оборонной промышленности;
  • металлургической промышленности;
  • гражданской защиты.

"На период военного времени экономика должна работать, не время для полноценного отдыха. Законодатель принял решение о том, что минимальный срок отпуска должен быть один для всех. Поэтому уменьшен у педагогов и так далее", - добавил чиновник.

Ранее мы писали, что в Украине нарастают проблемы с финансированием госсектора. В связи с этим в стране задерживают зарплаты и отправляют работников в отпуск за свой счет.

Также "Страна" сообщала, что в Верховной Раде приняла закон, расширяющий основания для увольнения с работы во время войны.

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