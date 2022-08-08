Президент США Джо Байден заявил, что хорошо себя чувствует после перенесенной коронавирусной инфекции.

Байден заразился коронавирусом две недели назад, потом поправился, но затем снова сдал положительный тест на коронавирус. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье, 7 августа, тест американского президента второй день подряд оказался отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к очной работе.

После разрешения от доктора Джо Байден отправился в свою резиденцию в штат Делавэр. Там он впервые с 20 июля воссоединился с супругой. В понедельник, 8 августа, президент США и первая леди отправились в штат Кентукки для встречи с пострадавшими от наводнений.

На встрече с журналистами Байдену задали вопрос о его самочувствии.

"Все хорошо", - ответил президент США.

Напомним, Байден заразился коронавирусом и заболел несмотря на то, что прошел полный курс вакцинации, а также получил две бустерные дозы вакцины. Положительный тест на коронавирус президент США сдал 21 июля, вскоре после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.

Ранее мы писали, что Джо Байдену прописали противовирусную терапию препаратом Паксловид, разработанным компанией Pfizer.

27 июля стало известно, что президент США получил отрицательный результат теста на коронавирус. Однако вскоре тесты стали показывать положительный результат.