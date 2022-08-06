Президент США Джо Байден получил отрицательный тест на коронавирус, но останется в изоляции, пока не получит второй отрицательный тест.

Об этом сообщил лечащий врач президента США, передает NPR.

По его словам, "президент продолжает чувствовать себя очень хорошо".

Напомним, Байден заразился коронавирусом и заболел несмотря на то, что прошел полный курс вакцинации, а также получил две бустерные дозы вакцины. Положительный тест на коронавирус президент США сдал 21 июля, вскоре после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.

Байдену прописали противовирусную терапию препаратом Паксловид, разработанным компанией Pfizer.

27 июля стало известно, что президент США получил отрицательный результат теста на коронавирус. Однако вскоре тесты стали показывать положительный результат.

Заболевание у Джо Байдена проходило довольно легко. Сообщалось, что у него наблюдается кашель, а также болит горло. Лечащий врач американского президента сообщал, что это хороший знак, поскольку такова реакция дыхательных путей на борьбу организма с вирусом ковида.