Президент США Джо Байден получил очередной, пятый по счету, положительный тест на COVID-19. Однако чувствует себя хорошо.

Об этом сообщил его врач Кевин О'Коннор в письме, адресованном Белому дому.

"Президент продолжает чувствовать себя очень хорошо. Кашель почти полностью прошел. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхания и насыщение кислородом остаются полностью нормальными. Его легкие остаются чистыми. Учитывая его позитивный результат теста, о котором мы впервые сообщили в субботу, мы продолжили ежедневный мониторинг. Сегодня утром его тест на антиген SARS-CoV-2 остался положительным. Президент продолжит свои строгие меры изоляции", - написал доктор.

По словам медика, Байден продолжит вести дела американцев из своей резиденции. Он "по-прежнему проявляет особую сознательность, защищая всех сотрудников резиденции президента, Белого дома, секретной службы и других сотрудников, чьи обязанности требуют любой близости к нему", сказано в письме.

Напомним, Байден заразился коронавирусом и заболел несмотря на то, что прошел полный курс вакцинации, а также получил две бустерные дозы вакцины. Положительный тест на коронавирус президент США сдал 21 июля, вскоре после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.

27 июля стало известно, что президент США получил отрицательный результат теста на коронавирус. Однако вскоре тесты стали показывать положительный результат.