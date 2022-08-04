Минобороны России заявило о "причастности" агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению коронавируса.

Ведомство считает, что ход пандемии "позволяет предположить её преднамеренный характер и причастность США к её возникновению".

"В 2019 году, до появления первых заболевших COVID-19, в США на учениях отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса", - заявили в минобороны РФ.

Напомним, что ранее похожее заявление сделал директор Института Земли Колумбийского университета Джеффри Сакс.

"Я совершенно убежден, что он вышел из американских биотехнологических лабораторий, а не из природы. Просто отмечу, что было два года интенсивного изучения. Это грубая ошибка, на мой взгляд, биотехнологий, а не естественное распространение. Мы не знаем наверняка,если честно, но достаточно свидетельств того, что это стоит изучить, а это не исследуют – ни в США, ни в других странах. И я думаю, есть причины: не хотят заглядывать под ковер", - сказал Сакс в начале июля.

После этого он попал в черный список западных спикеров от Центра по борьбе с фейками при СНБО.