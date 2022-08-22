Главный инфекционист США Энтони Фаучи объявил о своем уходе с государственной службы в декабре. Его отставку подтвердил президент США Джо Байден.

Соответствующее обращение Байдена опубликовал Белый дом.

"Во время моего пребывания на посту вице-президента я тесно сотрудничал с доктором Энтони Фаучи над реакцией Соединенных Штатов на вирусы Зика и Эбола. Я узнал его как преданного государственного служащего, обладающего твердой рукой, мудростью и проницательностью, отточенной десятилетиями на переднем крае некоторых из наших самых опасных и сложных кризисов в области общественного здравоохранения. Когда пришло время создать команду для руководства нашей реакцией на COVID-19, я немедленно попросил доктора Фаучи продлить его работу в качестве моего главного медицинского советника для борьбы с кризисом из-за COVID-19, с которым столкнулась наша нация. В этой роли я мог звонить ему в любое время дня, чтобы получить его совет, поскольку мы боролись с этой пандемией, которая случается раз в поколение. Его приверженность работе непоколебима, и он делает это с беспрецедентным духом, энергией и научной честностью", - отметил Байден.

Президент также напомнил, что Фаучи служил при семи президентах-республиканцах и демократах, начиная с Рональда Рейгана. Он был награжден президентской медалью свободы в 2008 году при президенте Джордже Буше-младшем. Почти четыре десятилетия он занимал должность директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, помогая США преодолевать кризисы в области здравоохранения, начиная от ВИЧ/СПИДа и заканчивая COVID-19.

К слову, во время одного из выступлений в 2021 году Байден пошутил, что видит Фаучи чаще, чем свою жену.

В июле 81-летний Фаучи заявил, что намерен уйти в отставку до истечения текущего срока Байдена.

Фаучи был назначен директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в 1984 году и руководил исследованиями в области ВИЧ/СПИДа, респираторных инфекций, Эболы, Зики и коронавируса. Также он является главным медицинским советником Байдена.

Ранее "Страна" сообщала об отставке британского премьера Бориса Джонсона.

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