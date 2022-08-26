Запорожская атомная электростанция вновь подключена к энергосистеме Украины. Проблем в работе оборудования и систем безопасности не наблюдается.

Об этом сообщает Энергоатом.

"Сегодня, 26 августа 2022 года, в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосистеме, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - говорится в сообщении.

Напомним, утром сообщалось, что все блоки отключены от сети.

А позднее назначенные Россией власти заявили, что все ЛЭП, ведущие на подконтрольную Украине территорию перебиты и отправлять туда электроэнергию больше нет возможности.

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