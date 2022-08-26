Спутниковые снимки Planet Labs и Европейского космического агентства, на которых видны пожары и дым в районе Запорожской АЭС.

Снимки опубликовал CNN.

По данным издания, соответствующие фотографии ЗАЭС были сняты 24 августа. Спутниковые снимки пожаров зафиксировали ситуацию на станции в 10:39, 11:30 и 11:35 по Киеву.

На трёх снимках, сделанных вчера, видны огонь, усиливающийся к югу от станции, и дым, поднимающийся над зольником, расположенным в северной части ЗАЭС.

Ранее мы писали, что на ЗАЭС сегодня произошло первое в истории Украины полное отключение от энергосети. Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, дважды отключалась четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Позже мы сообщали, что на Запорожской АЭС возобновили соединение с энергосистемой Украины, но шесть энергоблоков еще отключены.

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Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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