Назначенные Россией "власти" Запорожской области заявили, что на данный момент невозможно поставлять электроэнергию с ЗАЭС на подконтрольную территорию Украины, потому что "украинская сторона перебила последнюю, четвёртую линию передачи".

По их словам, подача электроэнергии с Запорожской АЭС в украинскую энергосистему на данный момент не осуществляется.

Отметим, что ЗАЭС обеспечивает до трети всей генерации электроэнергии в Украине.

Напомним, что на ЗАЭС вчера произошло первое в истории полное отключение от энергосети. В городе говорят - ситуация критическая.

После этого удалось возобновить соединение с энергосистемой Украины, но все шесть энергоблоков продолжают оставаться отключенными от сети.

Война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы. В Институте изучения войны рассказали, что стратегические военные цели России в Украине не изменились.

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