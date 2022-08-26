Инспекторы МАГАТЭ намерены в начале следующей недели посетить Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Международное агентство по атомной энергии может доставить на завод запасные части, приборы радиационного контроля и другие жизненно важные материалы.

По данным издания, за последние 72 часа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси курсировал между украинскими дипломатами в Венеции, Стамбуле и президентом Эммануэлем Макроном в Париже, чтобы подготовить заседание.

Окончательные детали все еще обсуждаются. Один человек сказал, что "лихорадочные приготовления" идут полным ходом. "Дата на следующей неделе", - сказал один источник издания, знакомый с ситуацией. Другой сказал, что визит запланирован на понедельник.

"После Чернобыля это самая важная миссия, которая когда-либо выполнялась МАГАТЭ - все остальное меркнет по сравнению с ней", - сказал Морган Д. Либби, сотрудник по ядерному надзору корпорации Excel Services, который много лет проработал на станциях в бывшем Советском Союзе. включая Запорожье.

Напомним, МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую АЭС с миссией до 5 сентября. Вопрос ее демилитаризации не стоит.

Как писала "Страна", Франция получила гарантии безопасности от Украины и России для поездки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Тем временем 25 августа на ЗАЭС произошло первое в истории полное отключение от энергосети, в городе заговорили о критической ситуации, которая может привести к "сценарию Фукусимы".