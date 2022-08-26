Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о военных действиях в Украине по состоянию на 18:00 26 августа. Оккупанты продолжают массированные обстрелы украинских городов и сел.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенно не изменилась. Враг задействовал ствольную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в Серединой Буде, Шевченково, Екатериновке и Вольном Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей. Совершили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Варваровки, Удов, Слатино, Петровки, Борщевой, Больших Проходов, Песчаного, Русских Тишков, Шестаково, Слобожанского, Андреевки и Гусаровки. Также враг нанес авиационные удары недалеко от Мосьпаново, Первомайского и Байрака. Вел воздушную разведку у Питомника, Черкасской Лозовой и Шестаково.

На Славянском направлении противник пытается возобновить наступление в направлении Барвенково. Зафиксированы обстрелы вблизи Чепиля, Бражковки, Богородичного и Константиновки. Нанес авиаудары возле Бражковки и Залимана. Вел наступательный бой в направлении Карнауховки, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку в районе Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении враг из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял Татьяновку, Ивано-Дарьевку, Звановку и Григоровку. Нанес авиаудары вблизи Спорного и Северска. Вел воздушную разведку возле Татьяновки.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из танков, ствольной артиллерии и РСЗО Тихоновку, Васюковку, Соледар, Бахмут и Шумы. Задействовал авиацию для ударов возле Яковловки и Кодемы. Оккупанты пытались вести штурмовые действия у Соледара, Бахмутского, Бахмута и Кодемы, успеха не имели.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы Александрополя, Нью-Йорка, Новобахмутовки, Нетайлового, Галицыновки, Невельского, Опросного и Марьинки. Нанес авиаудары недалеко от Первомайского, Красногоровки и Марьинки.

Захватчики пытались улучшить тактическое положение в направлении Невельского, получили отпор и отошли.

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Золотой Нивы, Пречистовки, Павловки и Владимировки. Ударам авиации противника подверглись Владимировка и Новомихайловка.

На Запорожском направлении враг обстреливал Великомихайловку, Новоселку, Времовку, Малиновку, Дорожнянку, Полтавку, Орехов и Малую Токмачку. Нанес авиаудары возле Ольговского и Гуляйполя.

На Южнобугском направлении враг продолжил обстрелы Николаева, Кривого Рога, Лупарево, Прибугского, Посад-Покровского, Новогригоровки, Партизанского, Красной Долины, Великого Артаково, Ивановки, Потемкино, Трудолюбовки, Благодатного, Талаготного, Талановки. Ударами авиации пытался разрушить важные объекты инфраструктуры у Александровки, Лозового и Ольгино.

Война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

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