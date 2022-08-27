Сегодня ночью россияне обстреляли Запорожье и окрестности.

Об этом сообщил губернатор Александр Старух.

Около 16 прилетов зафиксировано в Шевченковском районе города и в пригороде. Есть попадания в объект инфраструктуры. О пострадавших не сообщается.

Кроме того, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову этой ночью, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Под ударом была центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

После прилетов пострадало историческое здание, дом купца Адама Пиотровского и школа в центре Харькова.

Одна из пущенных сегодня по Харькову ракет приземлилась в асфальт около жилого дома на Павловской площади.



В нескольких домах выбиты окна. Полиция говорит, что пострадала женщина.

Также российская армия ночью семь раз ударила по Никопольскому району и трижды по Криворожскому в Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Никопольском районе под огонь попали три громады. Без жертв и пострадавших.

В сам Никополь прилетели 7 снарядов из тяжелой артиллерии. В городе повреждены около десятка частных домов, учебный центр и линии электропередач. Без света осталось около 5 тысяч семей. Аварийные бригады продолжают работу.

На Марганецкую и Красногригорьевскую громады враг направил более 20 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Есть повреждение жилья.

По Криворожскому району россияне стреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Попали по дачному массиву и энергетическому предприятию в Зеленодольской громаде. Есть разрушения. Без пострадавших.

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Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

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