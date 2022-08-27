Генштаб Вооруженных сил Украины в своем Facebook опубликовал новую сводку. Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро 27 августа:

На севере Харьковской области - попытка атаки россиян в сторону Дементьевки. Под Северском отбито наступление российских сил на Григоровку. В районе Бахмута отдельные подразделения РФ пытались улучшить тактическое положение в Соледаре и Зайцево (сообщается, что безуспешно). Под Горловкой россияне наступали в сторону Майорска. Под Донецком - на Невельское ("получили отпор и откатились назад"). Была атака на Пречистовку (на трассе из Угледара на Великую Новоселку). Бой с разведгруппой РФ у Потемкино Херсонской области (Криворожское направление).

Ранее Американский Институт изучения войны 26 августа опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Российские силы провели ограниченные наземные атаки к северо-западу и северо-востоку от Славянска, к северо-востоку и югу от Бахмута и к северо-западу от Донецка.

Война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.