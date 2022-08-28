Россияне ударили по центру Харькова. Фото: Telegram

В сети появились фото последствий вечернего ракетного удара по центру Харькова.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

Судя по снимкам, россияне ударили по зданию областной администрации города.

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

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