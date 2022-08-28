В сети появились фото последствий вечернего ракетного удара по центру Харькова.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

Судя по снимкам, россияне ударили по зданию областной администрации города.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему нельзя прекратить обстрелы Харькова, Кривого Рога и Николаева.

Война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.