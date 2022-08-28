Вечером, 28 августа, в центре Харькова прогремели два громких взрыва.

Мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил удары по городу.

"Два ракетных удара по Харькову. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах на данный момент информации нет", - написал Терехов.

"Скорее всего, где-то в районе облсовета (улица Чернышевского). В том месте это уже далеко не первый прилёт", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что, по словам военного губернатора Олега Синегубова, в Харькове уже разрабатывают план обязательной эвакуации на случай ухудшения ситуации. Под ухудшением подразумеваются риск окружения города или ведение в нем боевых действий. Еще одной причиной для эвакуации могут стать критические повреждения инфраструктуры в отопительный период.

Война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.