В воскресенье, 28 августа, Харьковскую область накрыл мощный дождь с градом. Жители области сообщают, что град был размером и с куриное яйцо, и с грецкий орех.

Соответствующие фотографии публикую местные паблики.

По прогнозам синоптиков такая погода сохранится до конца дня.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в субботу-воскресенье в Украине еще будет жара. 27 августа в Украине ожидается +28...+33 градуса. Чуть ниже в Ровенской и Житомирской, +24...+28 градусов. В воскресенье в столице вероятность локального дождя, но температура воздуха еще будет высокой. 31 августа - 1 сентября ощутимо похолодает.

Помимо этого, осенью синоптики прогнозируют в Украине жару, засуху, гололеды и снегопады. По данным синоптиков, за сезон средняя температура воздуха может быть на градус выше, чем за последние 30 лет. Вместе с тем, "в течение второй половины осени погода может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс". В сентябре синоптики прогнозируют "почти летнюю погоду", особенно в первой половине месяца.

На данный момент, как писала "Страна", Европа изнывает от засухи, которая может стать самой сильной как минимум за 500 лет. Согласно новому отчету Европейской обсерватории засухи, около 64% территории ЕС находится в состоянии предупреждения о засухе. Эксперты блока заявили, что ожидают, что теплые и засушливые условия, которые вызывают лесные пожары и снижают урожайность, сохранятся в некоторых частях региона до ноября.