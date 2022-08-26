Погода осенью в 2022 году в Украине ожидается теплая и засушливая. Во второй половине возможен гололед и снегопады, прежде всего в Карпатах.

Об этом сообщают специалисты Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, за сезон средняя температура воздуха может быть на градус выше, чем за последние 30 лет.

"Такие погодные условия будут характерны особенно для первой половины осени. Постепенно продолжительность дня будет уменьшаться, температура воздуха, особенно ночная, будет снижаться, расти количество заливов арктического воздуха и, соответственно, туманов, пасмурных дней, заморозков, туманов", - заявили синоптики.

Вместе с тем, "в течение второй половины осени погода может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс".

В сентябре синоптики прогнозируют "почти летнюю погоду", особенно в первой половине месяца.

В южных и восточных регионах возможен дефицит осадков, а вот в западных областях ожидается "долгожданная влага".

Напомним, сегодня в Украине удержится жара, при этом в части регионов будет ветрено. В течение дня местами ожидается до +34 градусов.