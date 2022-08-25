В пятницу, 26 августа, в Украине удержится жара, при этом в части регионов будет ветрено. В течение дня местами ожидается до +34 градусов. В южных регионах пройдут дожди с грозами.

Об этом рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В восточных областях, на значительной части южных, в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях в пятницу подует восточный ветер. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. На остальной территории Украины ветер будет умеренным.

Во второй половине дня и вечером возможны сильные ливни с градом в Херсонской области и южных районах Николаевской.

На остальной территории Украины будет сухо и без осадков.

В Киеве в пятницу ожидается солнечная, сухая и жаркая погода. В течение дня максимальная температура воздуха будет +31...+33 градуса.

В воскресенье, 28 августа, синоптик прогнозирует в Киеве грозовые дожди. А с 31 августа, по ее словам, жара ощутимо спадет в большинстве областей Украины.

Напомним, сегодня в Украине также будет без осадков. По всей стране прогнозировалась по-летнему жаркая погода.

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