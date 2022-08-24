По всей Украине будет солнечная погода. Фото: Facebook

В четверг, 25 августа, по всей Украине будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха поднимется до +33 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Самый жарким регионом будет завтра Луганская область. Там столбики термометров поднимутся до +35. В Карпатах будет свежее +16..+22 градуса.

Ветер в четверг подует восточный, юго-восточный, 5-12 метров в секунду. В восточных и южных областях ветер будет более порывистый - 15-20 метров в секунду.

В Киеве завтра будет сухая солнечная погода. Максимальная температура воздуха ожидается от +30 до +33 градусов.

Прогноз погоды в Украине 25 августа от Диденко

Тем временем, как сообщалось, две трети Европы страдает от сильнейшей засухи. Особенно проблема коснулась таких стран как Италия, Испания, Португалия, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Румыния, Венгрия, Сербия, Молдова, Ирландия и Великобритания. В этот список авторы доклада включили и Украину.

Также сообщали, что уровень воды в европейских реках достиг небывало низкого уровня из-за засухи. Очень яркое подтверждение этому - появление "голодных камней" в Чехии, Нидерландах и Германии.

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