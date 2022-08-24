В четверг, 25 августа, по всей Украине будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха поднимется до +33 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Самый жарким регионом будет завтра Луганская область. Там столбики термометров поднимутся до +35. В Карпатах будет свежее +16..+22 градуса.

Ветер в четверг подует восточный, юго-восточный, 5-12 метров в секунду. В восточных и южных областях ветер будет более порывистый - 15-20 метров в секунду.

В Киеве завтра будет сухая солнечная погода. Максимальная температура воздуха ожидается от +30 до +33 градусов.

Тем временем, как сообщалось, две трети Европы страдает от сильнейшей засухи. Особенно проблема коснулась таких стран как Италия, Испания, Португалия, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Румыния, Венгрия, Сербия, Молдова, Ирландия и Великобритания. В этот список авторы доклада включили и Украину.

Также сообщали, что уровень воды в европейских реках достиг небывало низкого уровня из-за засухи. Очень яркое подтверждение этому - появление "голодных камней" в Чехии, Нидерландах и Германии.