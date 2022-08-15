Страны Европы, которые нынешним летом страдают от лесных пожаров, связанных с аномальной жарой и засухой, в 2022 году побили печальный рекорд: 662,8 тыс. га опустошены огнем.

Об этом сообщил телеканал RTBF.

"Вызывает большую обеспокоенность то, что эти периоды засухи повторяются уже в течение пяти лет, не считая 2021 года, который был дождливым. И то, как развивается климат, заставляет предвидеть новые риски значительных пожаров в ближайшие годы", - заявил каналу эксперт в области водных ресурсов и защиты лесов Фредерик Пети.

По данным RTBF, такой потери лесов на континенте еще не видели. Пожары уничтожают и биологическое разнообразие. Кроме того, в атмосферу выделяются огромные количества углекислого газа, способствуя климатическим нарушениям.

Среди наиболее затронутых пожарами в этом году стран - Испания (246 тыс. га сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), Португалия (75 тыс. га) и Франция (61 тыс. га).

"Очень вероятно, что именно климатические изменения доводят почву до того, что как только появляется искра, молния или плохо затушенная сигарета, возникают очень серьезные пожары", - приводит телеканал мнение профессора климатологии Лувенского католического университета Жан-Паскаля Ван Иперселе.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что в 2022 году засуха в Европе может стать сильнейшей за последние 500 лет. В этом году засуха может оказаться еще опаснее, чем рекордная засуха 2018-го, когда урожайность основных культур в Европе была на 50% ниже из-за погоды, заявил он. Тогда потери удалось компенсировать за счет дождей на юге Европы. В этом году ситуация складывается иначе.

Также "Страна" сообщала, что на фоне аномальной засухи в Европе уровень воды в Рейне достиг критически низкой отметки. Важность Рейна для Германии не только в запасе пресной воды. Река используется для судоходства. Миллионы тонн товаров перевозятся вверх и вниз по Рейну, который течет примерно на 1300 километров от Швейцарии до Северного моря.