В Закарпатской области бушует лесной пожар. Губернатор Виктор Микита вместе со спасателями облетел место возгорания в лесном массиве между селами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль.

Видео облета он публикует в своем Телеграм-канале.

"Сегодня утром вместе со спасателями облетели место возгорания в лесном массиве в Ужгородской области, где между населенными пунктами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль продолжается ликвидация пожара", - написал Микита.

По его словам, огонь уже почти потушили, однако при облете зафиксировали дополнительные очаги возгорания. К тушению привлекли 192 человека, 24 единицы спецтехники, 2 самолета и 2 вертолета.

Ранее мы также писали, как в конце июля в Калифорнии бушевали лесные пожары, горели порядка семи тысяч гектар дубового леса. Из-за пожара эвакуировали 3000 человек. В общей сложности, с огнем боролись 2500 человек, более десятка вертолетов, 281 пожарная машина.

Огонь быстро распространялся из-за жаркой и сухой погоды. Однако отсутствие ветра позволило постоянно использовать самолеты для сброса воды и антипиренов.

Напомним, что также в Греции сотни людей эвакуировали после масштабных лесных пожаров по всей стране.

И в целом значительная часть Европы задыхается от рекордной жары и массовых лесных пожаров.