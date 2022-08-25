Власти итальянского города Баярдо в северной области Лигурия наняли лозоходца для поиска источников воды в условиях сильнейшей засухи.

Об этом пишет газета La Stampa.

Лозоходство, или водоискательство - это псевдонаучная практика, приверженцы которой заявляют о возможности обнаружения скрытых объектов, обычно расположенных под землёй, таких как источники воды, клады или залежи полезных ископаемых, с помощью палки, проволоки или лозы в форме буквы Y.

Как заявил мэр Баярдо Ремо Моралья, услуги экстрасенса из соседнего города обошлись в 300 евро.

"Я знаю, в этом нет ничего научного, но два из пяти наших источников высохли за последние месяцы. Существуют климатические изменения, и, к сожалению, мы должны думать о будущем. До сих пор к нам привозили воду пожарные цистерны. Я узнал, что и раньше мы связывались с лозоходцем, и я ему позвонил. Как если у тебя болезнь и ты в отчаянии: ты пытаешься искать все способы", — сказал градоначальник.

По его словам, если суд объявит эти расходы незаконными, он оплатит их из своего кармана.

Моралья подчеркнул, что "специалист" обнаружил в Баярдо пять источников воды, расположенных на глубине от 120 до 250 метров. Теперь мэрия намерена начать бурение, "возможно, с наименее глубокой точки". Он выразил надежду, что "там действительно есть вода".

La Stampa отмечает, что из-за засухи единственный крупный источник пресной воды в провинции Империя — река Империя — сократился до размеров лужи. Она уже страдала в октябре 2020 года, когда крупный ураган изменил структуру ее подземных вод.

Ранее "Страна сообщала, что Европа переживает самую сильную засуху за последние пять веков.

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