Во вторник, 16 августа, в Одессе прошел сильный ливень, который вызвал сильные подтопления.

Из-за ситуации на дороге власти города уже отменили движение ряда маршрутов общественного транспорта.

В сети появилось видео одесских улиц, которые превратились в бурные реки и машинам приходится преодолевать потоки воды.

Одесситы выкладывают в сеть видео из разных уголков города. На них видно, ливень сопровождался сильными порывами ветра, а в некоторых местах припаркованные машины залило водой выше фар.

Городские власти сообщили, что из-за подтопления временно приостановили движение трамваев №№1, 7,10,12,15,20,21,28 и троллейбусов №№ 3 и 8. Последствия непогоды ликвидируют сотрудники спецслужб.

Синоптики сегодня обещали местами ливни и грозы и жару до +33 на востоке страны.

Ранее мы писали, что из-за непогоды несколько районов во Львовской области остались без электроэнергии.

Также 15 августа "Укрзализныця" из-за погодных условий сообщала, что задерживаются семь поездов и некоторые пригородные электрички. Это произошло из-за обесточивания некоторых участков пути.