Непогода оставила без света несколько районов Львовской области
В результате ночной непогоды, во Львовской области без электричества остались 28 населенных пунктов, еще в 30 его нет частично.
Об этом сообщает компания "Львовоблэнерго" на своей странице в Facebook.
"Ночная непогода оставила без света жителей" - пишет "ЛОЭ" в публикации.
По данным компании, отключения зафиксированы в 5 районах области – Львовском, Яворовском, Самборском, Стрыйском и Червоноградском.
Над восстановлением энергоснабжения уже начали работу 106 сотрудников "Львовоблэнерго" и 36 единиц спецтехники.
В компании напомнили, что нельзя приближаться к местам обрыва проводов линий электропередач, поскольку можно получить смертельный удар током.
Также мы рассказывали о том, что из-за непогоды в Украине задерживаются в пути семь поездов.
Ранее "Страна" писала, что в Никопольском районе нет света и газа. Разрушены десятки домов и детсад в результате обстрелов РФ.
Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко