В результате ночной непогоды, во Львовской области без электричества остались 28 населенных пунктов, еще в 30 его нет частично.



Об этом сообщает компания "Львовоблэнерго" на своей странице в Facebook.



"Ночная непогода оставила без света жителей" - пишет "ЛОЭ" в публикации.

По данным компании, отключения зафиксированы в 5 районах области – Львовском, Яворовском, Самборском, Стрыйском и Червоноградском.

Над восстановлением энергоснабжения уже начали работу 106 сотрудников "Львовоблэнерго" и 36 единиц спецтехники.

В компании напомнили, что нельзя приближаться к местам обрыва проводов линий электропередач, поскольку можно получить смертельный удар током.







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