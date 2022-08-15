В понедельник,15 августа, в Украине сохранится жаркая погода. Местами воздух раскалится до +35...+36. В части регионов пройдут грозовые дожди.

Об этом говорится в прогнозе погоды от Укргидрометцентра.

На западе сегодня днем столбики термометра поднимутся до +24...+26. В Ужгороде - до +29...+31. Грозы.

Грозовые дожди обещают на севере - В Житомирской и Черниговской области. Днем до +28..29. В Сумской области переменная облачность без осадков.

В центре 15 августа жаркая погода. Днем до +30...+31. Грозовые дожди.

Жарче всего будет на востоке страны. Там воздух местами раскалится до +35...+36 днем. Такую температуру обещают для Харьковской, Донецкой и Луганской области. Ясная погода без осадков. Грозы возможны только в Запорожской и Днепропетровской области.

На юге до +29...+34. Возможна гроза.

В Киеве сегодня днем до +26...+28. Обещают грозу.

Прогноз погоды Укргидрометцентра на 15 августа 2022 года

Напомним, что уровень воды в реках Европы достиг небывало низкого уровня из-за засухи. Яркое подтверждение этому - появление так называемых "голодных камней" в Чехии, Нидерландах и Германии. В средние века они служили маркерами критического понижения воды, что предвещало голод. Теперь эти камни полностью проступили из-под воды.

Также мы писали, что в Еврокомиссии заявили, что в 2022 году засуха в Европе может стать сильнейшей за последние 500 лет.