В пятницу, 12 августа, воздушная масса на юге и востоке Украины обещает стать немного более милосердной. Хотя и "тридцатки" возможны, однако все же жара ослабнет. Завтра ожидается +26...+31 градусов.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Жара ослабнет временно, потому что потом вернется с новой силой. На остальной территории Украины в пятницу предполагается +24...+28 градусов. Дожди будут идти хаотично почти повсюду, в разное время суток и разной интенсивности. Днем на северо-востоке будет светить солнце. Возможны грозы и порывистый ветер.

В Киеве завтра, 12 августа, также местами дождь, гроза. Столбики термометров в течение дня будут колебаться около +25 градусов.

К 14 августа температура воздуха повысится на несколько градусов.

Как писала "Страна", в Еврокомиссии предупредили о вероятности самой сильной за последние полтысячи лет засухи в Европе.

Напомним, крупные страны Европы могут столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за рекордной засухи.

Также "Страна" сообщала, что на фоне аномальной засухи в Европе уровень воды в Рейне достиг критически низкой отметки. Важность Рейна для Германии не только в запасе пресной воды. Река используется для судоходства. Миллионы тонн товаров перевозятся вверх и вниз по Рейну, который течет примерно на 1300 километров от Швейцарии до Северного моря.

Также мы писали, что во Франции сильнейшая засуха привела к ограничению использования пресной воды.