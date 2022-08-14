В ближайший час Киевскую область накроет мощная гроза, предупреждают синоптики. По их данным, непогода затянется до конца суток.

Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

Уровень опасности, присвоенный грозе - "желтый" (первый). Это значит, что погода потенциально опасна, может представлять угрозу для "отдельных видов социально экономической деятельности".

"Укргидрометцентр" напоминает, что во время грозы следует закрывать окна и не подходить к ним, нельзя браться за металлическую входную дверь, в случае сильного ветра следует держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также не следует парковать рядом с ними автомобили.

Напомним, сегодня в южных, центральных и восточных областях Украины синоптики прогнозируют очень жаркую погоду, местами столбики термометров поднимутся до +36 градусов. На юге и западе вероятны дожди с грозами.

Кроме того, мы писали, что на Закарпатье бушует лесной пожар, к тушению привлечена авиация. Губернатор Виктор Микита вместе со спасателями облетел место возгорания в лесном массиве между селами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль.

Также "Страна" сообщала, что в Еврокомиссии предупредили о вероятности самой сильной за последние полтысячи лет засухи в Европе. Ожидается, что она может оказаться еще опаснее, чем рекордная засуха 2018-го, когда урожайность основных культур в Европе была на 50% ниже из-за погоды.