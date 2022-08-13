В воскресенье, 14 августа, в южных, центральных и восточных областях Украины синоптики прогнозируют очень жаркую погоду, местами столбики термометров поднимутся до +36 градусов. На юге и западе вероятны дожди с грозами.

Об этом в субботу, 13 августа, сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны температура воздуха ночью будет +14...+19 градусов, днем воздух прогреется до +24...+30 градусов. Ветер восточный, 7-12 м/с. Ожидаются дожди, местами грозы.

В восточных регионах Украины ночью столбики термометров покажут +20...+24 градусов, днем температура воздуха повысится до +32...+36 градусов, без осадков.

На севере и в центре страны температура воздуха ночью будет +17...+22 градусов, днем ожидается +28...+31 градусов. Ночью возможны дожди.

В южной части Украины ночью будет +18...+22 градусов, днем столбики термометров покажут +28...+32 градусов. В Николаевской и Одесской областях ожидаются дожди.

Кроме того, метеорологи предупреждают о том, что 14 августа в Донецкой области и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее мы писали, что на Закарпатье бушует лесной пожар, к тушению привлечена авиация. Губернатор Виктор Микита вместе со спасателями облетел место возгорания в лесном массиве между селами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль.

Также "Страна" сообщала, что в Еврокомиссии предупредили о вероятности самой сильной за последние полтысячи лет засухи в Европе. Ожидается, что она может оказаться еще опаснее, чем рекордная засуха 2018-го, когда урожайность основных культур в Европе была на 50% ниже из-за погоды.