В субботу, 13 августа, ожидается значительный разброс температур воздуха по всей территории Украины: от +10 до +35 градусов. Прохладнее всего будет в Карпатах - завтра там ожидается +10...+16 градусов. Жарче всего будет на востоке страны: +30...35 градусов.



"Веером раскинутся завтра градусы в Украине... Большая страна - соответственно ого-го контрастики!" - пишет синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.



В западных областях Украины температура будет колебаться в районе +20...+25 градусов. Дальше - теплее. В северных и центральных областях Украины ожидается +25...+29 градусов. На юге Украины еще теплее: +23...+33 градуса.



Уже в пятницу периодические дожди с грозами пройдут в западных областях. К вечеру непогода настигнет Житомирскую, Винницкую и Одесскую области.



На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится. Возможны проливные дожди в Запорожской области и в центральных областях.



В северных областях Украины ожидается завтра порывы ветра с северо-востока до 15-18 метров в секунду.



В Киеве 13 августа - преимущественно без осадков. На протяжении дня ожидается +27...+29 градусов с северо-восточным порывистым ветром.



"На Маковея (14 августа - Ред.) в Украине всюду будет тепло, на востоке и юге жарко. Ближе к Спасу жара охватит всю Украину, в восточной части и на юго-востоке возможны до +36...+40 градусов... Что будет доминировать - циклоны или антициклоны - будем отслеживать вместе и доверять исключительно профессиональному подходу к анализу и прогнозу погоды." - добавила Диденко.







Как писала "Страна", в пятницу в девяти областях Украины объявлено штормовое предупреждение.



Ранее мы рассказывали, что в Еврокомиссии предупредили о вероятности самой сильной за последние полтысячи лет засухи в Европе. Ожидается, что она может оказаться еще опаснее, чем рекордная засуха 2018-го, когда урожайность основных культур в Европе была на 50% ниже из-за погоды.



Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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