В девяти областях Украины в пятницу, 12 августа, объявлено штормовое предупреждение. Там ожидаются грозы, шквалы и град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"12 августа в большинстве западных, Житомирской и Киевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сообщают синоптики.

I уровень опасности объявлен в следующих девяти областях:

Волынская;

Ровненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Житомирская;

Киевская.

Также в Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожароопасности в Херсонской, Одесской, Донецкой областях и в Крыму.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Еврокомиссии предупредили о вероятности самой сильной за последние полтысячи лет засухи в Европе. Ожидается, что она может оказаться еще опаснее, чем рекордная засуха 2018-го, когда урожайность основных культур в Европе была на 50% ниже из-за погоды.

Также мы сообщали, что крупные страны Европы могут столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за рекордной засухи. С проблемами могут столкнуться такие страны Германия, Нидерланды и Великобритания.